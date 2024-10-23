Edirne'de Köy Yolları Otoyol Kalitesinde Asfaltlanıyor

Edirne'de Köy Yolları Modernizasyon Çalışmaları

Edirne Valiliği, köy yollarını geliştirmek amacıyla başlattığı sıcak asfalt kaplama çalışmalarında hedefini 200 kilometre olarak belirledi. Bu proje, geçen yıl Havsa ilçesinde kurulan sıcak asfalt üretim şantiyesi ile destekleniyor.

Vali Yardımcısının Açıklamaları

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Uzunköprü'deki asfaltlama işlerini yerinde inceledi. Ciğerci, çalışmalara yönelik yaptığı açıklamada, "Hedefimizi 200 kilometre olarak belirledik ve sezon boyunca hava koşullarına bağlı olmaksızın çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz bir yılda 100 kilometre sıcak asfalt gerçekleştirdik," ifadesini kullandı.

Sıcak Asfaltın Avantajları

Ciğerci, sıcak asfaltın birçok avantajı bulunduğuna dikkat çekerek, bazı yollar için sathi kaplama yapılsa da, stratejik öneme sahip grup yollarının 15-20 yıl dayanım süresiyle sıcak asfaltla kaplandığını belirtti. Bu yolların, tomraklı araçların geçişine dayanıklı hale getirildiğini söyledi.

Projelerin Durumu

Ciğerci, tatil yöreleri ile ilgili asfaltlama çalışmalarının tamamlandığını ve Uzunköprü ile il merkezi arasındaki mesafeyi kısaltan 24 kilometrelik sahil yolundaki işlerin de sona erdiğini açıkladı.

Böylece Edirne'nin köy yolları, konforlu ve uzun ömürlü asfalt kaplama ile daha erişilebilir hale geliyor.

Edirne Valiliğince köy yollarında geçtiğimiz yıl başlanan çalışmalarda 200 kilometre köy yolunun sıcak asfaltla kaplanması hedefleniyor.

Edirne Valiliğince köy yollarında geçtiğimiz yıl başlanan çalışmalarda 200 kilometre köy yolunun sıcak asfaltla kaplanması hedefleniyor.