Edirne'de Kum Midyesi Kaçakçılığına Ağır Ceza: 46 Kişiye 11 Milyon Lira Cezası

Edirne'de Kum Midyesi Kaçakçılığına Son Veriliyor

Edirne'de bu yıl kum midyesi kaçakçılığı yaparken yakalanan 46 kişiye, toplam 11 milyon 991 bin 932 lira idari para cezası kesildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin sonucunda, yasa dışı yollarla yurt dışına kum midyesi çıkarmaya çalışan bireylere ağır yaptırımlar uygulandı.

Denetimlerde Sıkı Önlemler

Yapılan denetimlerde kaçakçılıkta kullanılan 29 araca el konuldu. Bu araçlardan 6'sının ise tescil işlemlerinin ardından kamuya kazandırıldığı açıklandı. Yetkililer, bu tür yasadışı faaliyetlerin önlenmesi konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Yapılan bu müdahaleler, hem deniz ve su ürünleri kaynaklarının korunması hem de yasa dışı ticaretin önüne geçilmesi adına büyük önem taşıyor.

Edirne'de 2024 yılında, kum midyesi kaçakçılığı yaparken yakalanan 46 kişiye, toplam 11 milyon 991 bin 932 lira idari para cezası kesildi.