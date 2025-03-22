Edirne'de Kuraklık Çeltik Üretimini Tehdit Ediyor

Edirne, Türkiye'nin çeltik üretiminde lider konumda bulunmasına rağmen, kuraklık ve nehirlerdeki düşük su seviyeleri, tarımsal üretim sürecini tehdit ediyor.

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, Edirne'deki çiftçilerin çeltik tarlalarına yeterli suyu ulaştırmakta zorluk yaşadığını vurguluyor. Geçtiğimiz yıl, Edirne'de 486 bin dekarlık alanda 391 bin 101 ton çeltik üretildi. Bu rakam, Türkiye'deki toplam çeltik üretiminin %38,4'ünü oluşturuyor.

Uzmanlara göre, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle tarımsal üretimde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Uludağ, “Çeltik ve diğer ürünleri sulayabilmek için suyu kontrol etmemiz lazım. İklimde bir değişim var, sıcaklıkların arttığını görüyoruz ve yağışlarda dengesizlik söz konusu.” dedi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kuraklığın çeltik tarımını olumsuz etkilediğini belirterek, “Nehirlerdeki su seviyesinin düşük olması bizi endişelendiriyor. Çeltik sulamalarında dönüşümlü sisteme geçtik, ancak bu yıl yine zorlu bir süreçle karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı.

Kurak bir kış geçiren Edirne'de, çiftçiler bazı çeltik tarlalarını sürerek yerine ayçiçeği ekmeyi tercih etti. Bu durum, üreticilerin çeltik ekim döneminde yaşadığı kaygıları artırmakta.

Uludağ, ayrıca Türkiye'nin nüfusunun artmasıyla suya olan ihtiyacın da arttığına dikkat çekerek, su yönetiminin önemine vurgu yaptı. Geçmişte yüksek debiyle akan Meriç ve Tunca nehirlerinin son yıllarda daha düşük seviyelerde aktığını belirtti.

Kuraklıkla mücadelede, Çömlekköy Barajı gibi projelerin hayata geçirilmesinin gerekliliğine de değinen Arabacı, “Suyun kalıcı çözümünü sağlamadan tarımsal üretim sürdürülebilir değil,” dedi.

Türkiye'de çeltik üretiminde birinci sırada yer alan Edirne'de, kuraklık ve nehirlerdeki su seviyesinin düşük olması üretim sürecini tehdit ediyor. Tarımsal sulamada kullanılan Tunca Nehri'nde (fotoğrafta) su seviyesi mevsim normallerinin altında seyrediyor.

Türkiye'de çeltik üretiminde birinci sırada yer alan Edirne'de, kuraklık ve nehirlerdeki su seviyesinin düşük olması üretim sürecini tehdit ediyor. Tarımsal sulamada kullanılan Tunca Nehri'nde (fotoğrafta) su seviyesi mevsim normallerinin altında seyrediyor.