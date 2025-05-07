Edirne'de Kuvvetli Rüzgar ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de Doğa Olayları Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar, sağanak yağmur ve dolu, yerel yaşamı olumsuz etkiledi. Şehirdeki Umurbey Mahallesi Sarayiçi mevkisine giden yolda birçok ağacın dalları kırıldı ve devrildi.

Belediye Ekipleri Çalışma Başlattı

Belediye ekipleri, yola devrilen ağaç dallarını kaldırmak için hızla müdahale etti. Ayrıca, Saraçlar Caddesi'nde yer alan bir stant çadırı da kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrildi, bu durum esnafı zor bir duruma soktu.

Su Birikintileri ve Dolu Geçişleri

Yağışların ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kentte yaşayan vatandaşlar, şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları iş yerleri girişlerinde yağışın dinmesini bekledi. Aynı zamanda sağanağın etkili olduğu saatlerde yer yer dolu geçişleri de meydana geldi.

Edirne'de kuvvetli rüzgar, sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle Umurbey Mahallesi Sarayiçi mevkisine giden yolda çok sayıda ağacın dalları kırıldı. Belediye ekipleri, yola devrilen dalların kaldırılması için çalışma yaptı.

Edirne'de kuvvetli rüzgar, sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle Umurbey Mahallesi Sarayiçi mevkisine giden yolda çok sayıda ağacın dalları kırıldı. Belediye ekipleri, yola devrilen dalların kaldırılması için çalışma yaptı.