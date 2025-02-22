Edirne'de Kuyumcuya Sahte Altın Satmaya Çalışan 3 Zanlı Tutuklandı

Edirne'de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan üç kişi tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 19:37
Edirne'de Kuyumcuya Sahte Altın Satmaya Çalışan 3 Zanlı Tutuklandı

Edirne'de Sahte Altın Operasyonu

Edirne'de, sahte altın satmaya çalışan üç zanlı hızla yakalandı. Olay, Saraçlar Caddesi'nde bulunan bir kuyumcudan sahte altın bozdurmaya çalışan kişilere yönelik gelen ihbarla başladı.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

İhbar üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri izlemeye aldı. Ekipler, fiziki takibin yanı sıra Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını da kullanarak olay yerindeki üç şüphelinin peşine düştü.

Yakalama ve Ele Geçirilen Malzemeler

Y.T, B.T. ve M.E. isimli zanlılar, kullandıkları kiralık araç ile birlikte yakalandı. Yapılan aramada, 1 gramlık sahte 24 ayar altın ile birlikte sahte altın satışından elde edildiği değerlendirilen 52 bin 445 lira ele geçirildi.

Adli Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Burada çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandılar.

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