Edirne'de Limonata Yüklü Tır Alev Alev Yandı

Edirne'de Yangın Paniği

Edirne'de, limonata yüklü bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Avrupa Otoyolu'nda, Archıl Gobadze'nin kullandığı Gürcistan plakalı tırın dorse kısmındaki lastiğin alev alması sonucu meydana geldi.

Olay Anı ve Müdahale

Tırın, Kapıkule Sınır Kapısı yoluna bir kilometre kala seyir halinde olduğu esnada, sürücü Archıl Gobadze alevleri fark ederek aracı yolun kenarına park etti. Sürücü, hızla tırın dorse ve çekici kısmını ayırdı.

Olayın bildirilmesinin ardından, bölgeye itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Hasar Durumu

Yangının sonucunda limonata yüklü tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Edirne'de limonata yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Limonata yüklü tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de limonata yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Limonata yüklü tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.