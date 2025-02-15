Edirne'de Limonata Yüklü Tır Alev Alev Yandı

Edirne'de Avrupa Otoyolu üzerinde limonata yüklü bir tırda çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 12:33
Edirne'de Limonata Yüklü Tır Alev Alev Yandı

Edirne'de Yangın Paniği

Edirne'de, limonata yüklü bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Avrupa Otoyolu'nda, Archıl Gobadze'nin kullandığı Gürcistan plakalı tırın dorse kısmındaki lastiğin alev alması sonucu meydana geldi.

Olay Anı ve Müdahale

Tırın, Kapıkule Sınır Kapısı yoluna bir kilometre kala seyir halinde olduğu esnada, sürücü Archıl Gobadze alevleri fark ederek aracı yolun kenarına park etti. Sürücü, hızla tırın dorse ve çekici kısmını ayırdı.

Olayın bildirilmesinin ardından, bölgeye itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Hasar Durumu

Yangının sonucunda limonata yüklü tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Edirne'de limonata yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Limonata yüklü tırın...

Edirne'de limonata yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Limonata yüklü tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de limonata yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Limonata yüklü tırın...

Edirne'de limonata yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Limonata yüklü tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

İLGİLİ HABERLER

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Tefecilik Operasyonu: 11 Zanlı Tutuklandı
2
Yangın Riskini Azaltan Yönetmelik: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
3
Merve Taşkın Adliyeye Sevk Edildi: Sosyal Medya Paylaşımı Neden Oldu
4
Hamas, Altıncı Esir Takasında 3 İsrailli Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti
5
Hamas’tan Trump’ın Tehcir Planına Sert Yanıt: "Kudüs'ten Başka Yere Göç Yok"
6
Edirne'de Limonata Yüklü Tır Alev Alev Yandı
7
İstanbul'un Kültürel Zenginliği: Göçlerin Şehre Etkisi

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı