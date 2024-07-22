Edirne'de Meriç Nehri'nde Kaybolan Gençler İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Edirne'de Üzücü Bir Olay

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde serinlemek için Meriç Nehri'ne giren üç gençten ikisi kayboldu. Olay, serinlemek amacıyla suya giren gençler S.A. ve M.T.'nin bir süre sonra gözden kaybolmasının ardından gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Meriç Nehri'nde kaybolan gençlerin durumu üzerine, hemen olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları başlatıldı ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden dalgıç polislerin de katılacağı öğrenildi.

Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Arama çalışmaları, gün boyunca devam ederek S.A. ve M.T.'nin bir an önce bulunmasını amaçlıyor. Olay, bölgedeki vatandaşlar arasında da büyük bir üzüntüye neden oldu.

Edirne'de serinlemek için Meriç Nehri'ne giren 3 gençten 2'si kayboldu. Olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençlerin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Edirne'de serinlemek için Meriç Nehri'ne giren 3 gençten 2'si kayboldu. Olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençlerin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Edirne'de serinlemek için Meriç Nehri'ne giren 3 gençten 2'si kayboldu. Olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençlerin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Edirne'de serinlemek için Meriç Nehri'ne giren 3 gençten 2'si kayboldu. Olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençlerin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Edirne'de serinlemek için Meriç Nehri'ne giren 3 gençten 2'si kayboldu. Olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençlerin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Edirne'de serinlemek için Meriç Nehri'ne giren 3 gençten 2'si kayboldu. Olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençlerin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Edirne'de serinlemek için Meriç Nehri'ne giren 3 gençten 2'si kayboldu. Olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençlerin bulunması için arama çalışması başlatıldı.