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Edirne'de Minibüs Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Edirne'de bariyerlere çarpan minibüsteki 2 yolcu yaralandı. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 19:29
Edirne'de Minibüs Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan minibüsteki 2 yolcu yaralandı. Olay, Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS)'ne ait S.K. tarafından kullanılan 22 M 0150 plakalı minibüsün, Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile gerçekleşti.

Minibüsün bariyerlere çarpması sonucu içindeki 9 yolcudan 2'si savrularak yaralandı. Sürücü, kazanın ardından minibüsü kontrollü bir şekilde kent merkezi girişindeki polis kontrol noktasına park etti ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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