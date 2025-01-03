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Edirne'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Edirne'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayda sürücüler gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 13:13
Edirne'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Edirne'de gerçekleşen bir trafik kazasında yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Olay, M.E. tarafından kullanılan 22 BC 512 plakalı minibüs ile B.S. yönetimindeki 22 BB 455 plakalı otomobilin Kocasinan Mahallesi'nde bir kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak refüje çıktı.

Kazada minibüste bulunan 2 yolcu yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücüler ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Minibüsteki diğer yolcular ise başka bir araçla Havsa ilçesine taşındı.

Edirne'de yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık...

Edirne'de yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Edirne'de yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık...

Edirne'de yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

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