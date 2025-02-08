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Edirne'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı Güvenlik Kamerasında

Edirne'de motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 14:46
Edirne'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı Güvenlik Kamerasında

Edirne'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Edirne'de gerçekleşen motosiklet ve otomobil arasındaki kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde saat 16:30 sıralarında meydana geldi. Ö.K. yönetimindeki 22 ADE 982 plakalı motosiklet, Bulgaristan uyruklu M.M. kontrolündeki Bulgar plakalı X 3694BT otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı durumdaki motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Ş.D., ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edirne'de motosikletin otomobile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri...

Edirne'de motosikletin otomobile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de motosikletin otomobile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri...

Edirne'de motosikletin otomobile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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