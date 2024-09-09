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Edirne'de Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Edirne'de motosiklet ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 14:24
Edirne'de Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Edirne'de Motosiklet Kazası Meydana Geldi

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Tarlakapı Caddesi'nde gerçekleşti.

Çarpışma Detayları

M.Ö. adlı motosiklet sürücüsünün kullandığı motor, R.Ö. yönetimindeki 22 DE 983 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralanarak acil yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından hafif ticari aracın sürücüsü R.Ö. ise polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edirne'de motosiklet ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza yerine polis...

Edirne'de motosiklet ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

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