Edirne'de Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Edirne'de Motosiklet Kazası Meydana Geldi
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Tarlakapı Caddesi'nde gerçekleşti.
Çarpışma Detayları
M.Ö. adlı motosiklet sürücüsünün kullandığı motor, R.Ö. yönetimindeki 22 DE 983 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralanarak acil yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından hafif ticari aracın sürücüsü R.Ö. ise polis merkezine götürüldü.
Edirne'de motosiklet ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.