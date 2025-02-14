Edirne'de Motosiklet-Minibüs Çarpışması Kask Kamerasında Kaydedildi

Edirne'de Motosiklet ve Minibüs Çarpışması

Edirne'nin Atatürk Bulvarı'nda, Tuba Doğan yönetimindeki motosiklet, bir anda şerit değiştiren Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS)'ne ait minibüsle çarpıştı. Kaza anı, Doğan’ın kask kamerası tarafından kaydedilirken, çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu ve sürücüsü yaralandı.

Kaza Anı Kask Kamerasında

Kaza sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralı sürücü, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza görüntülerinde, motosikletlinin minibüsle çarpışmasının ardından düşmesi ve motosikletin yaklaşık 50 metre boyunca asfaltta sürüklendiği dikkat çekiyor.

Yaralı Sürücünün Açıklamaları

Tedavisinin ardından Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Doğan, araç sürücülerinden trafikte motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, motosiklet sürücülerinin kask ve koruyucu kıyafet kullanmalarının önemine vurgu yaptı. Doğan, zaman zaman araçların kendilerini trafikte sıkıştırdığını belirterek, bu tür durumların kazalara yol açabileceğine dikkat çekti.