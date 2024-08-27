Edirne'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı

Edirne'de Feci Kaza

Edirne'de meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Olay sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, A.S. idaresindeki 22 RE 548 plakalı motosiklet, ilçe mezarlığı yakınlarında Ö.Ö. yönetimindeki 34 KIR 687 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarla birlikte, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada, motosiklet sürücüsü A.S. ve yolcu A.E. yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıları Keşan Devlet Hastanesine götürdü. Ancak, A.E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil Sürücüsü Gözaltında

Olayın ardından otomobil sürücüsü Ö.Ö. poli ekiplerince gözaltına alındı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.