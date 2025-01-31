Edirne'de Muhammed ed-Dayf İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Edirne'de Gıyabi Cenaze Namazı

Edirne'de, İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf ve diğer komutanlar için gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Cuma namazının ardından, Eski Cami'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Dayf ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Anadolu Gençlik Derneği'nden Açıklama

Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, burada yaptığı açıklamada, her zaman Filistin halkının yanında olduklarını belirtti. Aksa Tufanı Operasyonu ile yenilmez denilen orduların yenildiğini vurgulayan İriş, "Bu kıymetli mücadelenin ne ilk ne de son adımıdır. Mukaddes topraklar özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadele devam edecektir," dedi.

İriş, İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Filistin'in haklı mücadelesi sürecek. Nasıl ki, Filistin mücadelesinin bugünlere taşınmasını sağlayan aziz komutanlarımızın şehadetleri bu kutlu direnişi sekteye uğratmamışsa, dün olduğu gibi bugün de aziz komutanımız Muhammed Dayf’ın ve direnişin kahramanlarının şehadetleri bu mücadeleyi durduramayacaktır," şeklinde konuştu.