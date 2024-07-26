Edirne'de Netanyahu'ya Protesto: "Filistin ve Gazze Yalnız Değildir"

Edirne'de Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki Alkışlarına Tepki

Milli İrade Platformu üyeleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma sırasında ayakta alkışlanmasını protesto etti.

Cuma Namazı Sonrası Protesto

Cuma namazı sonrası Eski Cami önünde bir araya gelen grup, protesto etkinliği düzenledi. Platformun sözcüsü Halil İbrahim Baran, Netanyahu'nun Gazze'deki durumu alay eden sözlerine dikkat çekti ve bu durumu kınadı.

ABD Kongresi'ne Sert Eleştiriler

Baran, "ABD Kongresi, yüzyıllar boyunca hafızalarda kalacak bir utanç sergiledi. ABD'nin demokrasi ve özgürlük maskesi, bu korkunç eylemle bir defa daha yüzeye çıkmıştır," dedi. Ayrıca, Kongre'de alkışlanan bu durumu Batı'nın soykırımcı karakterinin yüceltilmesi olarak değerlendirdi.

Filistin Mücadelesine Destek

Baran, "ABD Kongresi'ni bu eyleminden dolayı şiddetle kınıyoruz. Parlamentoda tek başına direnen Rashida Tlaib'e ve dışarıdaki eylemcilere desteklerimizi gönderiyoruz. Filistin ve Gazze yalnız değildir. Türkiye, her koşulda bu mücadelenin yanındadır," diye ekledi.

Sonuç ve Dayanışma Mesajları

Protestoya katılan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, platform üyelerinin açıklamalarına destek verdiler. Baran, "Zulmü alkışlayanlara karşı, mazlumu savunmaya devam edeceğiz. Hakikat er ya da geç zafer kazanacaktır," şeklinde konuştu.

Milli İrade Platformu üyeleri, ABD Kongresi'nde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi.

Milli İrade Platformu üyeleri, ABD Kongresi'nde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi.