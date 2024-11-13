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Edirne'de Okul Devamsızlığı Yüzde 91 Azaldı

Edirne'de kurulan özel komisyon, okul devamsızlığını yüzde 91 oranında düşürerek önemli bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:44
Edirne'de Okul Devamsızlığı Yüzde 91 Azaldı

Edirne'de Okul Devamsızlığında Önemli Başarı

Edirne'de, okul devamsızlığını önlemek amacıyla oluşturulan komisyon, devamsız öğrencilerin yüzde 91'inin okula geri dönüşünü sağladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, bu önemli gelişmeyi İl Genel Meclisi'nin kasım ayı oturumunda duyurdu.

Öğrenci ve Velilere Destek

Yılmaz, Edirne’de toplam 419 resmi ve özel okul ile 5.044 öğretmenin görev yaptığını belirterek, 56.616 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti. Okula devam etmeyen öğrenciler ve bu süreçleri kontrol etmeyen veliler için özel bir takip sisteminin devreye alındığını belirtmiştir.

Koordinasyon ve İşbirliği

Edirne Valisi Yunus Sezer'in öncülüğünde kurulan komisyonda, Emniyet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor il müdürlükleri, İl Müftülüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gibi kurumların aktif rol aldığını açıklayan Yılmaz, her öğrencinin evine gidilerek faaliyet yürütüldüğünü söyledi.

Gelecek Hedefler

Yılmaz, kalan yüzde 9'luk kısım için de çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, bu oranın yüzde 98’e çekilmesi için hedeflediklerini bildirdi. Ayrıca, çocuklarını okula göndermekte ısrar eden ailelere yasal işlem başlatıldığını dile getirdi.

Ev Ziyaretleri ve Diğer Projeler

Ferhat Yılmaz, öğrenci, öğretmen ve aile işbirliğini artırmak adına 'Bir kahvenizi içeriz' programı kapsamında ev ziyaretleri gerçekleştirdiklerini de ekledi. Bu tür projelerle, Edirne'nin eğitim kalitesini yukarıya taşımayı hedefliyorlar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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