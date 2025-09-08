Edirne'de Okullarda "Yeşil Vatan" Dersi: Orman Yangınlarına Karşı Bilinç

Edirne'de okullarda "İlk Dersim: Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" işlenerek öğrencilere doğa sevgisi ve orman koruma bilinci aşılandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 11:14
Tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de okullarda "İlk Dersim: Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" konusu işlendi.

Yüksel Yeşil İlkokulu'nda törenin ardından sınıflarına giren öğrenciler, okula başlamanın sevincini yaşadı.

Öğrencilere ilk derste Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında doğa sevgisini pekiştirmek ve çevreye karşı sorumluluk bilincini güçlendirmek amacıyla yeşil vatan anlatıldı.

Öğretmenler ve öğrencilerden orman koruma vurgusu

Sınıf öğretmenleri, orman yangınlarının önlenmesi ve ormanların korunması amacıyla öğrencilere bilgi verdi.

Sınıf öğretmenlerinden Reyhan Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "O yüzden ormanları korumamız ve çoğaltmamız için tüm ülke seferberlik halinde olmalı. Orman yoksa hayat yok. Çocuklarımıza orman bilincini okulda kazandırıyoruz. Yaşayacak başka bir dünyamız yok. Yeşilimizi korumalıyız. Çocuklarımız da bu konuda çok duyarlı."

Öğrenci Kumsal Özen, ormanlara atılan plastik ve cam atıkların yangınlara neden olduğunu anlatarak: "Çiçekleri, böcekleri ve ormanları korumalıyız."

Yusuf Sinan Şipal ise ormana kamp ve piknik yapmaya gelenlerin atık bırakmasının yangınlara yol açabildiğini, bu nedenle dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

