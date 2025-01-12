Edirne'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Motosiklet ve Scooter Trafiğe Kapandı

Edirne Valiliği, olumsuz hava koşullarından dolayı motosiklet, scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışını yasakladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 20:09
Edirne'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Motosiklet ve Scooter Trafiğe Kapandı

Edirne'de Hava Durumu Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Edirne Valiliği, şehrin yaşadığı olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışını yasakladı.

Hatırlatılan açıklamada, trafik seyir ve can güvenliği açısından, bugünden itibaren bir sonraki duyuruya kadar bu araçların trafiğe çıkmasına tedbiren izin verilmeyeceği ifade edildi.

Kar Yağışı ve Düşük Sıcaklıklar

Edirne'de, aralıklarla etkili olan kar yağışının, hafta ortasına kadar sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise hafta boyunca en düşük -7 ve en yüksek 5 derece olarak seyredeceği tahmin ediliyor.

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