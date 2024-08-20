Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'de Orman Yangını Söndürüldü

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın, Mecidiye köyündeki hasat edilmiş buğday tarlasında, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlamıştı.

Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü

Yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı ve büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için seferber oldu.

Hava Desteği ile Yangın Söndürüldü

Ayrıca, yangına müdahale etmek için bölgeye yangın söndürme helikopteri de gönderildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Zarar Gören Alanlar

Söndürülen yangında yaklaşık 100 dekar ormanlık alan ve tarım arazisinin zarar gördüğü belirlendi. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarını başlattı ve yangının çıkış nedenini araştırmaya devam ediyor.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Mecidiye köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 100 dekar ormanlık alan ve tarım arazisi zarar gördü.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Mecidiye köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 100 dekar ormanlık alan ve tarım arazisi zarar gördü.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Mecidiye köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 100 dekar ormanlık alan ve tarım arazisi zarar gördü.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Mecidiye köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 100 dekar ormanlık alan ve tarım arazisi zarar gördü.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Mecidiye köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 100 dekar ormanlık alan ve tarım arazisi zarar gördü.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Mecidiye köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 100 dekar ormanlık alan ve tarım arazisi zarar gördü.