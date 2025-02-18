Edirne'de Ormanlık Alandan Düşen 4 Keçi Kurtarıldı

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Çeltik köyü yakınlarında meydana gelen olayda, ormanlık alanda çukura düşen 4 keçi kurtarıldı. Keçilerle ilgili gelen ihbar üzerine, AFAD ve Keşan İtfaiyesi ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

32 metre derinliğindeki çukura inen ekipler, halat yardımıyla keçileri tek tek yukarı çekti. Sadece birkaç dakikalık süren mücadele sonucunda, düşen keçiler güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Kurtarılan keçiler, sahiplerine teslim edilirken, hayvanların sahibi olan besici, kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Olay, profesyonel ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde başarıyla sonuçlandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alandaki çukura düşen 4 keçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Halat yardımıyla 32 metre derinliğindeki çukura inen ekipler, iple bağladıkları keçileri tek tek yukarı çıkardı. Kurtarılan keçiler sahiplerine teslim edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alandaki çukura düşen 4 keçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Halat yardımıyla 32 metre derinliğindeki çukura inen ekipler, iple bağladıkları keçileri tek tek yukarı çıkardı. Kurtarılan keçiler sahiplerine teslim edildi.