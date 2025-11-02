Edirne'de Otomobil Ekmek Fırınına Girdi: 4 Kişi Yaralandı

Edirne'de bir otomobilin ekmek fırınına girmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Sabuni Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

İ.K. (78) idaresindeki 22 BB 088 plakalı otomobil, Sabuni Mahallesi Lise Bayırı Sokak'ta kontrolden çıkarak Eski İstanbul Caddesi'ndeki ekmek fırınına girdi.

Müdahale ve Yaralılar

İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan sürücü, 2 fırın çalışanı ve bir müşteri sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntüler

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin caddeye doğru hızla ilerlediği ve çevredekilerin kaza bölgesine yöneldiği görüldü.

