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Edirne'de Otomobil Yangınında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne'de bir otomobil yangınında 4 kişi yaşamını yitirdi. Olayın detayları ve inceleme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 04:06
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 04:12
Edirne'de Otomobil Yangınında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne'de yaşanan korkunç bir olayda, 4 kişi bulundukları otomobilde yanarak yaşamlarını yitirdi. Olay, 59 DM 013 plakalı aracın Güney Çevre Yolu'nda bir evin duvarına çarpmasının ardından meydana geldi.

Otomobil, çarpmanın hemen ardından alev alarak tamamen yandı. Yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu.

Yapılan ilk incelemelerde, aracın içerisinde bulunan 4 kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Ancak, kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği yerde detaylı bir inceleme yaparak soruşturma başlattı. Edirne halkı, bu trajik olayın detaylarının bir an önce açıklığa kavuşmasını bekliyor.

Edirne'de 4 kişi, içinde bulundukları otomobilde yanarak hayatını kaybetti.

Edirne'de 4 kişi, içinde bulundukları otomobilde yanarak hayatını kaybetti.

Edirne'de 4 kişi, içinde bulundukları otomobilde yanarak hayatını kaybetti.

Edirne'de 4 kişi, içinde bulundukları otomobilde yanarak hayatını kaybetti.

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