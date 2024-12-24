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Edirne'de Otopark Alanları Kapatıldı: Vali Sezer Açıklama Yaptı

Edirne'de otopark olarak kullanılan ancak bu vasıfları taşımayan alanlar kapatıldı. Vali Sezer, kararın hukuki temellere dayandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:12
Edirne'de Otopark Alanları Kapatıldı: Vali Sezer Açıklama Yaptı

Edirne'de Otopark Alanları Kapatıldı

Edirne'de, vali Yunus Sezer, otopark vasfı taşımayan ancak bu hizmeti veren alanların kapatıldığını duyurdu. İl Trafik Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda hareket eden Sezer, şehirdeki bu alanların resmi otopark olarak ilan edilmediğine dikkat çekti.

Hukuki Gereklilikler Vurgulandı

Sezer, otopark olabilmesi için öncelikle İl Trafik Komisyonu kararının alınması gerektiğini belirtti. "Belediyenin teklifi üzerine bir karar alınması lazım ve bu bölgelerin ilin trafiğini rahatlatacak alanlar olması gerekiyor," şeklinde konuştu. Ayrıca, geçmiş yıllarda bu alanlarla ilgili olarak otopark olarak kullanılamayacağı yönünde kararlar alındığını hatırlattı.

İstismar Sorununa Dikkat Çekildi

Sezer, "Her istismar, farklı istismarları doğuruyor ve bu da asayiş problemlerine sebep oluyor" diyerek, alanların kamunun ortak kullanımı için düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, belediyenin şehir içi trafiği kolaylaştıracak şekilde uygulama yapması gerektiğini de ekledi.

Belediyeden Açıklama

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, otoparkların tahliyesinin tamamlandığını ve hukuki sürecin sona erdiğini bildirdi. Akın, bu alanların Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından işletileceğini de sözlerine ekledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, şehir merkezinde kapatılan otoparklara ilişkin gazetecilerin sorularını...

Edirne Valisi Yunus Sezer, şehir merkezinde kapatılan otoparklara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, şehir merkezinde kapatılan otoparklara ilişkin gazetecilerin sorularını...

Edirne Valisi Yunus Sezer, şehir merkezinde kapatılan otoparklara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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