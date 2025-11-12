Edirne'de Palet Fabrikasında Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Edirne Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi yakınındaki Y.G.'ye ait palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; yaralanma yok, maddi hasar var.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 23:47
Edirne'de bir palet fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, Edirne Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi yakınlarında bulunan Y.G.'ye ait palet üretim tesisinde meydana geldi.

Olayın Detayları

Henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın üretim bölümünde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe yol açtı. Alevlerin hızlı yayılması nedeniyle yoğun duman yükseldi ve tesis çevresini kapladı.

Müdahale ve Sonuç

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikanın elektriği kesilirken, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi, ancak tesiste maddi hasar oluştu.

