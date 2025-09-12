Edirne'de Panelvanda 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Uzunköprü'de jandarma operasyonu: Sürücü gözaltında
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Uzunköprü ilçesinde şüpheli O.Ö.'nün kullandığı panelvanı durdurdu.
Araçta, aralarında çocukların da bulunduğu Irak ve Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmen tespit edildi ve yakalandı.
Sürücü, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı; şüpheli O.Ö.'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Yakalanan yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
