Edirne'de Panelvanda 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne Uzunköprü'de jandarma bir panelvanı durdurdu; Irak ve Suriye uyruklu, aralarında çocukların da olduğu 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 20:53
Uzunköprü'de jandarma operasyonu: Sürücü gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Uzunköprü ilçesinde şüpheli O.Ö.'nün kullandığı panelvanı durdurdu.

Araçta, aralarında çocukların da bulunduğu Irak ve Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmen tespit edildi ve yakalandı.

Sürücü, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı; şüpheli O.Ö.'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yakalanan yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Edirne'de bir panelvanda yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

