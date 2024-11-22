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Edirne'de Park Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Edirne Keşan'da park halindeki araca yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 13:34
Edirne'de Park Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Edirne'de Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde, park halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Olay, Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

İddialara göre, A.Ö. daha önce aralarında husumet bulunan kişileri gördüğünde, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancasıyla ateş açtı. Saldırıda M.E.S. olay yerinde hayatını kaybederken, F.D. ve D.K. isimli iki kişi yaralandı.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Olayın ardından hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın faali, A.Ö., kullandığı tabancayla kısa sürede yakalandı.

Yetkililer, olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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