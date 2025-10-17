Edirne'de Pembe Dostluk Maçı ile Meme Kanserine Farkındalık

Edirne'de düzenlenen Pembe Dostluk Maçı, pembe formalar ve etkinliklerle meme kanseri farkındalığı oluşturdu; maç 40-31 sona erdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 20:06
Edirne'de Pembe Dostluk Maçı ile Meme Kanserine Farkındalık

Edirne'de Pembe Dostluk Maçı ile Meme Kanserine Farkındalık

İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda Mimar Sinan Spor Salonu'nda buluşma

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Pembe Dostluk Maçı, Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, meme kanseri konusunda bilinç oluşturmayı ve toplumda farkındalık sağlamayı amaçladı.

Maçta Edirne DSİ Basketbol Takımı sporcuları ile sağlık çalışanı kadınların da aralarında yer aldığı oyuncular sahaya pembe formalarla çıktı. Spor salonu, farkındalığı vurgulamak üzere pembe balonlarla süslendi; müsabakayı izleyen kadınlar pembe fular ve kurdele taktı.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba ile Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Zehra Gülsevin Şimşek'in hava atışıyla başlayan karşılaşma 40-31 sona erdi.

Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi cerrahlarından Melda Canbaz, meme kanserine karşı korunmada yaşam tarzı değişikliklerinin önemine değindi. Canbaz, "Bizim bugün bu sahada olmamızın bir nedeni var. Spora ne kadar yakınsak kansere o kadar uzağız. Kadınlar olarak hem basketbol oynuyoruz hem farkındalık yaratıyoruz. Formamız pembe mesajımız net. Sağlıklı kadın hareket eden kadındır." ifadelerini kullandı.

Karşılaşma sonrası Vali Yunus Sezer ve beraberindeki protokol sahaya inerek oyuncuları tebrik etti. Etkinlik, spor ve toplum desteğinin meme kanseri farkındalığını artırmadaki rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Edirne'de kadınlar, basketbol maçı ile meme kanserine karşı farkındalık oluşturdu. Edirne DSİ...

Edirne'de kadınlar, basketbol maçı ile meme kanserine karşı farkındalık oluşturdu. Edirne DSİ Basketbol Takımı sporcuları ve sağlık çalışanı kadınların da aralarında yer aldığı oyuncular, sahaya pembe formalarla çıktı.

Edirne'de kadınlar, basketbol maçı ile meme kanserine karşı farkındalık oluşturdu. Edirne DSİ...

İLGİLİ HABERLER

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama
2
Siirt Eruh'ta Şehitler Kütüphanesi Törenle Açıldı
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amsterdam'da PES Kongresi'nde Görüşmeler Yaptı
4
Antalya Serik'te Ev Yangınında Muhabbet Kuşu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
5
Yakakent'te Hayırseverler 13 Öğrenciye Bisiklet Hediye Etti
6
Erinç Sağkan ve Hüseyin Kök, Edirne Geri Gönderme Merkezi'ni Ziyaret Etti
7
CHP Kadın Kolları'ndan Ankara'da 'Dünya Yoksullukla Mücadele Günü' yürüyüşü

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği