Edirne'de Pembe Dostluk Maçı ile Meme Kanserine Farkındalık

İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda Mimar Sinan Spor Salonu'nda buluşma

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Pembe Dostluk Maçı, Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, meme kanseri konusunda bilinç oluşturmayı ve toplumda farkındalık sağlamayı amaçladı.

Maçta Edirne DSİ Basketbol Takımı sporcuları ile sağlık çalışanı kadınların da aralarında yer aldığı oyuncular sahaya pembe formalarla çıktı. Spor salonu, farkındalığı vurgulamak üzere pembe balonlarla süslendi; müsabakayı izleyen kadınlar pembe fular ve kurdele taktı.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba ile Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Zehra Gülsevin Şimşek'in hava atışıyla başlayan karşılaşma 40-31 sona erdi.

Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi cerrahlarından Melda Canbaz, meme kanserine karşı korunmada yaşam tarzı değişikliklerinin önemine değindi. Canbaz, "Bizim bugün bu sahada olmamızın bir nedeni var. Spora ne kadar yakınsak kansere o kadar uzağız. Kadınlar olarak hem basketbol oynuyoruz hem farkındalık yaratıyoruz. Formamız pembe mesajımız net. Sağlıklı kadın hareket eden kadındır." ifadelerini kullandı.

Karşılaşma sonrası Vali Yunus Sezer ve beraberindeki protokol sahaya inerek oyuncuları tebrik etti. Etkinlik, spor ve toplum desteğinin meme kanseri farkındalığını artırmadaki rolünü bir kez daha ortaya koydu.

