Edirne'de PKK Üyesi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Edirne'de PKK Mensubu Yakalandı

Güvenlik güçleri, Edirne'deki askeri yasak bölgede yaptıkları başarılı bir operasyonla, Yunanistan'a geçmeye çalışan bir PKK üyesini gözaltına aldı.

Operasyon Detayları

Olay, askeri yasak bölgede güvenlik birimlerinin düzenlediği operasyonda meydana geldi. Şüpheli, terör örgütü PKK'nın bir mensubu olarak kayıtlara geçmişti.

Zanlının Durumu

Yakalanan zanlı, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirtilerek gözaltına alındı. Şu anda jandarma ekipleri tarafından işlemleri devam ediyor.