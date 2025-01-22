Edirne'de PKK Üyesi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Edirne'de PKK Üyesi Yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi bir zanlı güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yapılan operasyonda, özelikle askeri yasak bölgelerde gerçekleştirilen sıkı denetimler sonucunda terör örgütüne üyeliği tespit edilen L.G., Yunanistan'a geçmeye çalışırken gözaltına alındı.
Aranan Şahıs Jandarmada
Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan L.G.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Gözaltında tutulan zanlının, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlarla ilgili daha fazla bilgilendirme yapılması bekleniyor.