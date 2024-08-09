Edirne'de PKK Zanlısı Yunanistan'a Kaçarken Tutuklandı

Edirne'de PKK Şüphelisi Tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK üyesi A.C., güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda gözaltına alındı.

Operasyon ve Gözaltı Süreci

Dün, 1. derece askeri yasak bölgede yapılan operasyon esnasında yakalanan A.C.'nin jandarma nezaretindeki işlemleri tamamlandı.

Adalet Süreci Başladı

A.C., sonrasında Edirne Adliyesi'ne sevk edilerek, cumhuriyet savcılığında ifadesi alındı. Ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlının ifadesi tekrar alındı.

Tutuklama ve Cezaevi Süreci

Hakim tarafından tutuklanmasına karar verilen A.C., cezaevine gönderildi. Bu durum, terörle mücadele çerçevesinde güvenlik güçlerinin kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu.