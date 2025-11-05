Edirne'de Polis ve Jandarma Meriç Nehri'nde Zodyak Botlarla Ortak Devriye Başlattı

Şehir merkezi ve sınır hattında sıkı denetim

Edirne Emniyet Müdürlüğü Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma ile birlikte, Yunanistan ile sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde zodyak botlarla ortak devriye uygulamasına başladı.

Ekipler, Saros Körfezi'ndeki görevlerinin yanı sıra artık Meriç Nehri'nde de düzenli denetim yapıyor. Hem sınır hattında hem de nehrin şehir merkezinde kalan kısmında devriye atan ekipler, asayiş yönünden yoğun kontrol gerçekleştiriyor.

Özellikle nehrin şehir merkezindeki tekne ve kayık turlarının düzenlendiği alanlarda güvenlik önlemlerini artıran birimler, vatandaşların ve sınır bölgelerinin güvenliğini sağlamak için ortak çalışmayı sürdürüyor.

