Edirne'de Polisi Engelleyen İki Tır Sürücüsü Gözaltına Alındı

Edirne'de, polise mukavemet eden iki tır sürücüsü, gözaltına alındı. Ümran Akkan Caddesi'nde meydana gelen olayda, şehir içine girmesi yasak olan tırların park edildiği ihbarı üzerine bölgeye trafik ekibi sevk edildi.

Ekibin uyarısına rağmen, tırları kaldırma konusunda ısrar eden sürücülerden iki kişi, polise mukavemet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Olay yerine intikal eden trafik ekipleri, arazide bulunan toplam altı tırın sürücülerine, şehir merkezine girmekten dolayı 6 bin 462 lira para cezası uyguladı.

Bu durum, şehirdeki tır park etme yasaklarının ve polisin yetkilerinin bir kez daha önemini gözler önüne serdi.

Edirne'de polise mukavemet eden 2 tır sürücüsü gözaltına alındı.

Edirne'de polise mukavemet eden 2 tır sürücüsü gözaltına alındı.