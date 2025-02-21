Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

Edirne'de 2025 yılında Ramazan Pidesi fiyatı 30 TL olarak belirlendi. Geçen yıl sadece 20 TL'den satılıyordu.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 12:22
Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

Ramazan Pidesine Rekor Zam

2025 Ramazan ayına yaklaşırken, Edirne'de Ramazan Pidesi fiyatları rekor bir artışla 30 TL olarak belirlendi. Fırıncıların talep ettiği zam, Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından onaylanarak resmileşti.

Geçen Yılın Fiyatı 20 TL'ydi

Geçtiğimiz yıl 20 TL’ye satılan Ramazan Pidesi, bu yıl %50 zam ile 30 TL’ye yükselmiş durumda. Özellikle dar gelirli vatandaşlar için endişe kaynağı olan bu zam, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte geçerli olacak.

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

Fiyat Artışının Sebepleri

Pide fiyatlarındaki bu sert yükselişin gerekçeleri de merak konusu oldu. Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, fırıncıların maliyetlerindeki artışları gerekçe göstererek zam talep ettiklerini açıkladı.

Yeni Fiyat Tarifesi

Cingöz, yaptığı açıklamada yeni fiyatları duyurarak, "Pidede günün koşullarına göre fiyat belirlendi. Türkiye genelinde 350 gram pide 30 TL, 300 gram pide ise 25 TL olarak uygulanacak. Bizde de talep edilen fiyat 350 gram 30 TL. Bazı ilçelerde 300 gram 25 TL olacak. Bu fiyatlar bizim verdiğimiz sade pide fiyatı olarak geçerli" dedi.

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