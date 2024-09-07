Edirne'de Rekor Boyutlarda Yayın Balığı Yakalandı

Edirne'de Büyük Bir Balık Avı

Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan Yenikarpuzlu Barajı göletinde, bir amatör balıkçı, dikkat çekici bir av gerçekleştirdi.

60 Kilogramlık Yayın Balığı

Balıkçı Mehmet Eğercioğlu, gölette ağ atarak 1,5 metre boyundaki 60 kilogramlık bir yayın balığı yakaladı. Eğercioğlu, bu heyecan verici anı şöyle aktardı:

"Eğer bunu bulacağını düşünmüyorsanız, her gün balık avlamaya devam edersiniz. Bu sefer şansım yaver gitti!"

Rekor Satış Fiyatı

Eğercioğlu, yakaladığı büyük balığı yakında bir restorana 4 bin liraya sattığını belirtti. Her gün balık avlayarak bu tür sürprizlerle karşılaşmayı umduğunu ifade etti. Balıkçı, bu yeni deneyimin ardından avlanmaya devam edeceğini vurguladı.