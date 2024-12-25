Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de Sağanak Yağışın Zararları
Edirne'de dün gece çiselemeye başlayan yağış, bu sabah etkisini artırarak sağanağa dönüştü.
Yağış neticesinde şehirdeki bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş ise iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini beklemek zorunda kaldı.
Hava Durumu ve Beklentiler
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü Edirne'de, sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi öngörülüyor.