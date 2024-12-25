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Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de etkili olan sağanak yağış, yolları suyla doldururken, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:30
Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de Sağanak Yağışın Zararları

Edirne'de dün gece çiselemeye başlayan yağış, bu sabah etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Yağış neticesinde şehirdeki bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş ise iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini beklemek zorunda kaldı.

Hava Durumu ve Beklentiler

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü Edirne'de, sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi öngörülüyor.

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