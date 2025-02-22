Edirne'de Sahte Altın Satmaya Çalışan 3 Zanlı Yakalandı

Edirne'de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 15:09
Edirne'de Sahte Altın Satmaya Çalışan 3 Zanlı Yakalandı

Edirne Kadrosu Harekete Geçti

Edirne'de, kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, Saraçlar Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi.

Polisin Hızlı Müdahalesi

Alınan ihbar üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte altın bozdurmak üzere kuyumcuya gelen şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin fiziksel takipleri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları kullanılarak gerçekleştirildi.

Şüphelilerin Yakalanması

Yapılan takip sonucunda Y.T., B.T. ve M.E., kiralık bir araç içerisindeyken yakalandı. Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda, şüphelilerin üzerinde ve araçta sahte 1 gramlık 24 altın ile birlikte, sahte altın satışından elde edildiği tahmin edilen toplam 52 bin 445 lira bulundu.

Adliyeye Sevk Edildiler

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edirne'de bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki...

Edirne'de bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Edirne Adliyesine sevk edildi.

Edirne'de bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki...

Edirne'de bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Edirne Adliyesine sevk edildi.

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