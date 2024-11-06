DOLAR
34,23 0,15%
EURO
36,81 1,98%
ALTIN
2.994,63 0,85%
BITCOIN
2.526.755,74 -6,28%

Edirne'de Selimiye Sempozyumu Başladı

Osmanlı Kimliği ve Selimiye'yi ele alan sempozyum, önemli bilim insanları ve eserlerle zenginleşti. Selimiye'nin 450. yılına özel çalışmalar tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 13:37
Edirne'de Selimiye Sempozyumu Başladı

Edirne'de Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu Açılışı Yapıldı

Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlenen "Edirne'de Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu", Edirne Valiliği'nin ev sahipliğinde Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmeye başlandı.

Prof. Dr. Yüksel Özgen'in Açıklamaları

Sempozyumun açılışında konuşan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Edirne'nin, Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci başkenti olarak tarihi ve kültürel önemine dikkat çekti. Özgen, "Osmanlı kimliğini bilimsel bir etkinlikte değerli uzmanlarla ele almak oldukça kıymetli" dedi.

Özgen, Selimiye Camisi'nin 450. yılı kutlamaları kapsamında, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu eserin yalnızca Türkler için değil, dünya kültürü açısından da önemli olduğunu belirtti.

Yeni Eserlerin Tanıtımı

Sempozyumda tanıtılan üç yeni eserin Mimar Sinan hakkında önemli araştırmalar içerdiğini ifade eden Özgen, bu eserlerin Atatürk döneminde başlayan çalışmalardan doğduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Selimiye'nin anısına yeni kütüphaneler açılacağını da aktardı.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Projeleri

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, Edirne'de seçkin bilim insanlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Eraslan, Türk düşünce hayatına yön veren isimlerin hayatlarını 10 farklı dile çevirme projelerinin sürdüğünü açıkladı.

Programın Detayları ve Sanat Etkinlikleri

Edirne'de yapılan programda İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuvarı'ndan bir koro konser verdi. Ayrıca, 450. yıl dolayısıyla düzenlenen bir fotoğraf sergisi de sanatseverlere sunuldu.

Sempozyum, iki gün boyunca çeşitli oturumlarla devam edecek ve pek çok alanında uzman akademisyenin katılımıyla zenginleşecek.

Edirne Valiliği ev sahipliğinde, Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca...

Edirne Valiliği ev sahipliğinde, Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Edirne'de Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu" başladı. TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, konuşma yaptı.

Edirne Valiliği ev sahipliğinde, Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca...

Edirne Valiliği ev sahipliğinde, Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Edirne'de Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu" başladı. TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Biga'da Orman Yangınına Müdahale
2
Siber Güç Türkiye 2024 Zirvesi Başladı
3
Bahçelievler'deki Özel Okulda Yangın: Durum Kontrol Altında
4
Karadeniz'de Yosunlardan Biyoplastik ve Gübre Üretimi
5
Aksakal, Bülent Ecevit'i Anarken Demokratik Solun Değerlerine Vurgu Yaptı
6
Irak ve Suriye'de Teröristlere Darbe
7
İsrail Güçlerinden Gazze'ye Bombardıman: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?