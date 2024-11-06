Edirne'de Selimiye Sempozyumu Başladı

Edirne'de Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu Açılışı Yapıldı

Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlenen "Edirne'de Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu", Edirne Valiliği'nin ev sahipliğinde Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmeye başlandı.

Prof. Dr. Yüksel Özgen'in Açıklamaları

Sempozyumun açılışında konuşan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Edirne'nin, Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci başkenti olarak tarihi ve kültürel önemine dikkat çekti. Özgen, "Osmanlı kimliğini bilimsel bir etkinlikte değerli uzmanlarla ele almak oldukça kıymetli" dedi.

Özgen, Selimiye Camisi'nin 450. yılı kutlamaları kapsamında, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu eserin yalnızca Türkler için değil, dünya kültürü açısından da önemli olduğunu belirtti.

Yeni Eserlerin Tanıtımı

Sempozyumda tanıtılan üç yeni eserin Mimar Sinan hakkında önemli araştırmalar içerdiğini ifade eden Özgen, bu eserlerin Atatürk döneminde başlayan çalışmalardan doğduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Selimiye'nin anısına yeni kütüphaneler açılacağını da aktardı.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Projeleri

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, Edirne'de seçkin bilim insanlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Eraslan, Türk düşünce hayatına yön veren isimlerin hayatlarını 10 farklı dile çevirme projelerinin sürdüğünü açıkladı.

Programın Detayları ve Sanat Etkinlikleri

Edirne'de yapılan programda İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuvarı'ndan bir koro konser verdi. Ayrıca, 450. yıl dolayısıyla düzenlenen bir fotoğraf sergisi de sanatseverlere sunuldu.

Sempozyum, iki gün boyunca çeşitli oturumlarla devam edecek ve pek çok alanında uzman akademisyenin katılımıyla zenginleşecek.

Edirne Valiliği ev sahipliğinde, Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Edirne'de Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu" başladı. TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, konuşma yaptı.

Edirne Valiliği ev sahipliğinde, Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Edirne'de Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu" başladı. TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, konuşma yaptı.