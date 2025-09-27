Edirne'de Şerbettar Göleti Kurudu — Kuraklık Hayvancılığı Tehdit Ediyor

Edirne'nin Havsa ilçesindeki Şerbettar Göleti, kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle tamamen kurudu; merada su kalmadı, tabanda derin çatlaklar oluştu.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 10:39
Gölet su kaynağını kaybetti, tabanda çatlaklar oluştu

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Şerbettar köyündeki gölet, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle tamamen kurudu. Kentte etkili olan kuraklık, bölgedeki su kaynaklarını etkilemeye devam ediyor.

Hayvanların sulanması için yapılan göletin su seviyesi, yeterli yağışların olmaması ve yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle Haziran ayından itibaren düşmeye başladı. Kısa süreli sağanaklar fayda sağlamadı; göleti besleyen kaynakların da kurumasıyla su tamamen çekildi.

Kuruma nedeniyle göletin tabanında derin çatlaklar oluştu. Besiciler farklı su kaynaklarından hayvanlarını sulamaya çalışırken bölge halkı su temini konusunda zorlanıyor.

Şerbettar Köyü Muhtarı Cengiz Sümek, gazetecilere yaptığı açıklamada ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya olduklarını belirtti. Sümek, tarımsal ve hayvansal üretimin bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyleyerek, "Hayvanlar bu yıl göletten su içmediler. Vatandaşlar hayvanları meraya salamıyor. Hayvanlar içeri kapanınca maliyetler iki katını da geçti. Her taraf kuru şu anda 1 gram su yok merada." dedi. Muhtar, alternatif olarak meraya yeni bir su kuyusu açılması talebinde bulundu.

Üretici Ozan Yavuz göletin daha önce hiç kurumadığını ifade etti. Geçen yıllarda gölette balık avlarken bu yıl tabanında yürüdüklerini aktararak, "Bugüne kadar böyle hiçbir şey görmedim. Yağışlar olmadığından dolayı su kaynakları bitti. Çok kurak bir dönem. Toprak çatlamış durumda." dedi.

Üretici Kubilay Ordo ise kuraklık ve sıcak havaların su kaynaklarını tükettiğini vurguladı.

