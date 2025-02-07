DOLAR
35,98 -0,19%
EURO
37,36 0,1%
ALTIN
3.310,79 -0,49%
BITCOIN
3.519.542,09 -1,12%

Edirne'de Sigaranın Zararlarına Olay Yeri Canlandırmasıyla Dikkat!

Edirne'de düzenlenen etkinlikte sigara zararları 'olay yeri' canlandırması ile gözler önüne serildi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:31
Edirne'de Sigaranın Zararlarına Olay Yeri Canlandırmasıyla Dikkat!

Edirne'de Olay Yeri Canlandırması ile Sigaranın Zararları Vurgulandı

Edirne'de, sigaranın insan sağlığına verdiği zararlar dikkat çekici bir şekilde sergilendi. Edirne Yeşilay Şubesi, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlik Detayları

Etkinlik kapsamında, delil numaralandırmayla işaretlenen sigara izmaritleri ve sigaranın zararlarını açıklayan notlarla bir olay yeri canlandırması yapıldı. Notlar arasında tütün kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan "gırtlak kanseri", "KOAH", "inme" ve "kalp krizi" gibi hastalıklara dair uyarılar yer aldı.

Yeşilay'dan Önemli Açıklamalar

Edirne Yeşilay Şube Başkanı Müzekka Bayrak, gazetecilere verdiği demeçte, tütün kullanımının birçok ölümcül hastalığa yol açtığını belirtti. Dünya genelinde her yıl 8 milyon kişi tütün kaynaklı hastalıklardan yaşamını yitiriyor. Bu ölümlerin 1.2 milyondan fazlası pasif içicilikten kaynaklanıyor ve 65 bini çocuklar arasında gerçekleşiyor. Bayrak, "Tütün bağımlılığı insan sağlığını tehdit ediyor. Türkiye'de her yıl 100 bin kişi tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir savaşta dahi bu kadar insanınızı kaybetmezsiniz." ifadesini kullandı.

Birlikte Daha Sağlıklı Bir Gelecek İnşa Edelim

Bayrak, tütün ürünlerinin içindeki zehirli maddelerin etkilerinin sadece kullanıcı ile sınırlı olmadığını, çevredeki insanları da etkilediğine dikkat çekti. Tütün kullanımıyla mücadelede bireysel çabaların yanı sıra devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği yapmasının önemini vurgulayan Bayrak, "Birlikte hareket ederek daha sağlıklı bir gelecek inşa edebiliriz. Kurulduğu günden bu yana 1 milyondan fazla çağrı alan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz, danışanlarımızın bağımlılıkla mücadelesinde yol gösterici olmaktadır." dedi.

Edirne'de, sigaranın insan sağlığına verdiği zararlara "olay yeri" canlandırmasıyla dikkat...

Edirne'de, sigaranın insan sağlığına verdiği zararlara "olay yeri" canlandırmasıyla dikkat çekildi. Edirne Yeşilay Şubesi, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında delil numaralandırmayla işaretlenen sigara izmaritleri ve sigaranın zararlarının anlatıldığı notlarla "olay yeri" canlandırması yapıldı.

Edirne'de, sigaranın insan sağlığına verdiği zararlara "olay yeri" canlandırmasıyla dikkat...

Edirne'de, sigaranın insan sağlığına verdiği zararlara "olay yeri" canlandırmasıyla dikkat çekildi. Edirne Yeşilay Şubesi, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında delil numaralandırmayla işaretlenen sigara izmaritleri ve sigaranın zararlarının anlatıldığı notlarla "olay yeri" canlandırması yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Trump'ın Gazze Planına Tepki Gösterildi
2
Tokat'ta Devrilen Ambulans Sürücüsünün Durumu İyi
3
CHP'li Aşkın Genç, Hidroelektrik Santrallerinin Özelleştirilmesine Sert Tepki Gösterdi
4
Arjantin'deki Sarandi Nehri Kırmızı Renkte Endişe Yarattı
5
Fiji Adaları'nda 6 Büyüklüğünde Deprem
6
KDC'deki Çatışmalarda 3 Uluslararası Yardım Görevlisi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!