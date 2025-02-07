Edirne'de Sigaranın Zararlarına Olay Yeri Canlandırmasıyla Dikkat!

Edirne'de Olay Yeri Canlandırması ile Sigaranın Zararları Vurgulandı

Edirne'de, sigaranın insan sağlığına verdiği zararlar dikkat çekici bir şekilde sergilendi. Edirne Yeşilay Şubesi, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlik Detayları

Etkinlik kapsamında, delil numaralandırmayla işaretlenen sigara izmaritleri ve sigaranın zararlarını açıklayan notlarla bir olay yeri canlandırması yapıldı. Notlar arasında tütün kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan "gırtlak kanseri", "KOAH", "inme" ve "kalp krizi" gibi hastalıklara dair uyarılar yer aldı.

Yeşilay'dan Önemli Açıklamalar

Edirne Yeşilay Şube Başkanı Müzekka Bayrak, gazetecilere verdiği demeçte, tütün kullanımının birçok ölümcül hastalığa yol açtığını belirtti. Dünya genelinde her yıl 8 milyon kişi tütün kaynaklı hastalıklardan yaşamını yitiriyor. Bu ölümlerin 1.2 milyondan fazlası pasif içicilikten kaynaklanıyor ve 65 bini çocuklar arasında gerçekleşiyor. Bayrak, "Tütün bağımlılığı insan sağlığını tehdit ediyor. Türkiye'de her yıl 100 bin kişi tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir savaşta dahi bu kadar insanınızı kaybetmezsiniz." ifadesini kullandı.

Birlikte Daha Sağlıklı Bir Gelecek İnşa Edelim

Bayrak, tütün ürünlerinin içindeki zehirli maddelerin etkilerinin sadece kullanıcı ile sınırlı olmadığını, çevredeki insanları da etkilediğine dikkat çekti. Tütün kullanımıyla mücadelede bireysel çabaların yanı sıra devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği yapmasının önemini vurgulayan Bayrak, "Birlikte hareket ederek daha sağlıklı bir gelecek inşa edebiliriz. Kurulduğu günden bu yana 1 milyondan fazla çağrı alan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz, danışanlarımızın bağımlılıkla mücadelesinde yol gösterici olmaktadır." dedi.

Edirne'de, sigaranın insan sağlığına verdiği zararlara "olay yeri" canlandırmasıyla dikkat çekildi. Edirne Yeşilay Şubesi, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında delil numaralandırmayla işaretlenen sigara izmaritleri ve sigaranın zararlarının anlatıldığı notlarla "olay yeri" canlandırması yapıldı.

Edirne'de, sigaranın insan sağlığına verdiği zararlara "olay yeri" canlandırmasıyla dikkat çekildi. Edirne Yeşilay Şubesi, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında delil numaralandırmayla işaretlenen sigara izmaritleri ve sigaranın zararlarının anlatıldığı notlarla "olay yeri" canlandırması yapıldı.