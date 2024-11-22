Edirne'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Edirne'de Silahlı Saldırı Olayı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, park halindeki bir araca yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.

Olayın Gelişimi

Olay, Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan kişileri gören A.Ö., yanındaki ruhsatsız tabancasıyla park halindeki otomobile ateş açtı. Saldırıda araçta bulunan M.E.S., olay yerinde hayatını kaybederken, F.D. ve D.K. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı Yakalandı ve Tutuklandı

Polis, A.Ö.'yü saldırıda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Keşan Adliyesi'ne sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.