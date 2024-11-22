DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.429.903,94 -0,17%

Edirne'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki araca yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 23:36
Edirne'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Edirne'de Silahlı Saldırı Olayı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, park halindeki bir araca yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.

Olayın Gelişimi

Olay, Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan kişileri gören A.Ö., yanındaki ruhsatsız tabancasıyla park halindeki otomobile ateş açtı. Saldırıda araçta bulunan M.E.S., olay yerinde hayatını kaybederken, F.D. ve D.K. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı Yakalandı ve Tutuklandı

Polis, A.Ö.'yü saldırıda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Keşan Adliyesi'ne sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Yenidoğan Çetesini Çökerttik, Kötüleri Ayıklıyoruz
2
Samsun'da Hayvana Cinsel Saldırı İddiasıyla Tutuklama
3
PKK/KCK'nın Fransa Yapılanmasında Görev Alan Şüpheli Tutuklandı
4
Erzurum'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
5
23 Kasım 2024: TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Çok Sayıda Etkinlik
6
İsrail Ordusu Lübnan'ın Hıyem Beldesinde Şiddetli Patlamalar Gerçekleştirdi
7
ICESCO'dan Lübnan Mirası İçin Koruma Çağrısı

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak