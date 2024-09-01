Edirne'de Silahlı Tartışma: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne'de Tartışma Kanlı Bitti

Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir eğlence mekanında yaşanan tartışma sonucunda silahlı saldırı meydana geldi. Olay, Erikli sahilinde bulunan bir pansiyonda gerçekleştirildi.

Silahlı Saldırı ve Hayatını Kaybetme

Mehmet A. ile Caner Çiçek arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Mehmet A., Caner Çiçek'i tabancayla vurdu.

Olay Yerine İhbar ve Müdahale

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri ve jandarma, hızla olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Caner Çiçek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze ve Zanlının Yakalanması

Çiçek'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayın ardından kaçan suçlu ise jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla ilçe merkezindeki bir depoda yakalandı.