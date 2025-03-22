Edirne'de Sınırda 2 FETÖ Şüphelisi Tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 13:54
Edirne'de Sınırda 2 FETÖ Şüphelisi Tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı. Olay, İpsala yakınlarında, birinci derece askeri yasak bölgede meydana geldi.

Dün gerçekleşen operasyon sonucunda, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlılar Y.Ç. ve B.T.'nin işlemleri tamamlandı. Ardından, adliyeye sevk edilen 2 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu gelişme, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların ve sınır güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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