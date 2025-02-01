Edirne'de Sis Etkili: Görüş Mesafesi 50 Meteye Düştü

Edirne'de sabah saatlerinde etkisini artıran sis, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerek sürücülerin zorluk yaşamasına neden oldu.

Kentteki kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sis nedeniyle Selimiye Camisi, Tunca ve Meriç köprüleri gibi tarihi yapılar gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Edirne'de sis yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Selimiye Camisi, Tunca ve Meriç köprüleri başta olmak üzere kentteki tarihi yapılar gözden kayboldu.

Edirne'de sis yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Selimiye Camisi, Tunca ve Meriç köprüleri başta olmak üzere kentteki tarihi yapılar gözden kayboldu.