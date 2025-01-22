Edirne'de Sis Görüş Mesafesini Azalttı

Edirne'de Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Edirne'de gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, günlük yaşamı sarsıyor. Kentte etkili olan bu yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Trafikte Dikkatli Olunması Gerekiyor

Trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bu duruma bağlı olarak, şehirdeki ulaşımda çeşitli aksaklıklar yaşanması da muhtemel.

Tarihi Yapılar Görünmez Hale Geldi

Selimiye Camisi başta olmak üzere, şehirdeki birçok tarihi yapı, etkili sis nedeniyle görünmez hale geldi. Kentteki birçok ziyaretçinin, özellikle sis nedeniyle doğal güzelliklerin tadını çıkarmakta zorlandığı gözlemleniyor.

Hava Durumu

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Edirne'de, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak, havanın soğuk olması nedeniyle sürücülerin tedbirli olmaları önem taşıyor.

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi. Kentte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi. Kentte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.