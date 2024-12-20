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Edirne'de Sokak Sağlıklaştırma Projesi Devam Ediyor

Edirne merkezindeki tarihi Saraçlar Caddesi, sokak sağlıklaştırma projesi ile yeniden hayat buluyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:54
Edirne'de Sokak Sağlıklaştırma Projesi Devam Ediyor

Edirne'de Tarihi Dokunun Korunması İçin Çalışmalar Sürüyor

Edirne kent merkezindeki tarihi dokuyu korumak amacıyla başlatılan sokak sağlıklaştırma projesi hız kesmeden devam ediyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, Saraçlar Caddesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Projenin Amaçları

Bu proje ile cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması gibi hedefler güdülüyor. Ayrıca, kentteki mobilyaların yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk ve yeşil alanların eksikliği gibi sorunlar da ortadan kaldırılmak isteniyor.

Sezer'e, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu ve Edirne Anıtlar ve Röleve Müdürü Hasan Soyal da eşlik etti.

Proje Kapsamı ve Uygulama Süreci

Proje, Edirne Valisi Sezer'in talimatıyla ekim ayı başında başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, kent merkezindeki en işlek caddenin, tarihi dokusunu koruyacak bir proje hazırlandı.

Tescilli yapılar üzerinde rölöve çalışmaları gerçekleştirilen projede, tescilli olmayan yapılar da karakterine uygun bir şekilde tasarlanarak daha işlevsel bir aks ve ferah bir peyzaj oluşturulması planlanıyor.

Yapılacak Değişiklikler

Çalışmalar sonucunda, yapılarının cephelerinde sonradan yapılan kaplamalar kaldırılacak, pencere doğramaları yenilenecek ve eski dükkan doğramaları ahşapla değiştirilecektir. Tabelalar belirli bir düzende asılacak ve sokaktaki görsel kirliliğe neden olan klima, anten ve elektrik kabloları gibi unsurlar çatıya veya arka cepheye taşınacak.

Proje Kapsamında 233 Yapı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, toplam uzunluğu yaklaşık 750 metre olan caddenin iki kanadında bulunan 129'u tescilli, toplam 233 yapı yer alıyor. Proje tamamlandığında, Saraçlar Caddesi'ndeki tarihi yapıların orijinal kimliklerine yeniden kavuşması hedefleniyor.

Ayrıca, Saraçlar Caddesi ile bağlantılı olan Çilingirler ve Balıkpazarı caddelerinde de yenileme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Projenin yaklaşık iki yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Bu bağlamda, caddenin batı cephesinin üçte birlik kısmında kurulan iskelelerde çalışmalar devam ederken, doğu cephesi ve Yetimler Çarşısı Sokak'ta iskele kurulumu sürüyor.

Edirne kent merkezindeki tarihi dokuyu korumak amacıyla başlatılan sokak sağlıklaştırma projesi...

Edirne kent merkezindeki tarihi dokuyu korumak amacıyla başlatılan sokak sağlıklaştırma projesi devam ediyor.

Edirne kent merkezindeki tarihi dokuyu korumak amacıyla başlatılan sokak sağlıklaştırma projesi...

Edirne kent merkezindeki tarihi dokuyu korumak amacıyla başlatılan sokak sağlıklaştırma projesi devam ediyor.

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