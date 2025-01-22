Edirne'de Sokak Sağlıklaştırma Projesi Hızla İlerliyor

Edirne merkezindeki tarihi dokunun korunmasına yönelik olarak başlatılan sokak sağlıklaştırma projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin Saraçlar Caddesi'nde yürütüldüğünü belirtti.

Proje Detayları

Vali Sezer, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edirne Valiliği işbirliği ile hayata geçirilen projenin; kentin merkez caddesi olan Saraçlar Caddesi'nde örnek bir uygulama olduğunu ifade etti. Bu çalışmanın, kente değer katacağına inandığını dile getirdi.

Sezer, “Saraçlar Caddesi'ndeki proje başladı ve hızla devam ediyor. Proje sonunda Balık Pazarı ve Çilingirler caddeleri ile birlikte Kaleiçi'ndeki sokaklarımız da restore edilecek. Ayrıca, Terziler Çarşısı'nın restorasyonu için de ihale Şubat ayında yapılacak.” dedi.

Çalışmaların Hedefi

Tarihi dokunun korunması amacıyla geçen yıl ekim ayı itibarıyla başlayan çalışmalar kapsamında, cadde girişinde yer alan iki dükkanın cepheleri restore edildi. Dükkanlarda projeye uygun olmayan klima, anten ve tente gibi unsurlar kaldırılarak, pencere ve kapı doğramaları yenilendi.

Yaklaşık 750 metre uzunluğundaki Saraçlar Caddesi'nde, toplamda 233 yapı tarihi dokuya uygun şekilde düzenlenecek, bunlardan 129'u tescilli olarak kaydedilmiştir. Vali Sezer, çalışmanın 6 ay içinde tamamlanacağını umduğunu ve belki de bu sürenin daha da kısa olabileceğini vurguladı.

Edirne'de, kent merkezindeki tarihi dokuyu korumak amacıyla başlatılan sokak sağlıklaştırma projesinde çalışmalar sürüyor.

Edirne'de, kent merkezindeki tarihi dokuyu korumak amacıyla başlatılan sokak sağlıklaştırma projesinde çalışmalar sürüyor.