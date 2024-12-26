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Edirne'de Sosyal Medyada Silah Paylaşanlara Büyük Operasyon

Edirne'de sosyal medyada silah paylaşan şüphelilere yönelik dev bir operasyon düzenlendi. 200 polisle gerçekleştirilen operasyonda huzur sağlamak hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 10:32
Edirne'de Sosyal Medyada Silah Paylaşanlara Büyük Operasyon

Edirne'de Sosyal Medya Üzerinden Silah Paylaşımına Göz Açtırmayan Operasyon

Edirne'de sosyal medya platformlarında silah veya kesici alet paylaşımları yapan şüphelilere karşı düzenlenen "şafak" operasyonu, güvenlik güçlerinin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasaklı silah ve kesici alet paylaşımı yapan zanlıların yakalanması için harekete geçti. Özel harekat timlerinin de dahil olduğu 200 polis, belirlenen adreslerde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında, gerçekleştirilen adres taramaları esnasında bazı yollar kapatıldı ve araçlar üzerinde de arama yapıldı. Ekiplerin bir kısmının operasyonu devam ediyor.

Emniyet Müdürü Onur Karaburun'dan Önemli Açıklamalar

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, operasyon öncesi polis ekiplerine yaptığı konuşmada, halkın huzur ve güvenliği için 24 saat görevinin başında olduklarını vurgulayarak, “Bizler vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir kentte yaşaması için kararlı bir şekilde görevimizin başındayız” dedi.

Karaburun, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Edirne'de hiçbir kanunsuzluğa müsaade etmeyeceğiz. Kanun kural tanımayan kim varsa, polisimizin nefesi enselerinde olacaktır. Herkes, devletimizin koyduğu kurallara saygı duyacak ya da Edirne polisi kanunsuzluğa göz açtırmayacaktır.”

Bu operasyon, Edirne'de genel güvenliği sağlamak adına atılan önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

Edirne'de sosyal medyadan silah veya kesici alet paylaşımı yapan ve aranan şüphelilere yönelik...

Edirne'de sosyal medyadan silah veya kesici alet paylaşımı yapan ve aranan şüphelilere yönelik "şafak" operasyonu düzenlendi.

Edirne'de sosyal medyadan silah veya kesici alet paylaşımı yapan ve aranan şüphelilere yönelik...

Edirne'de sosyal medyadan silah veya kesici alet paylaşımı yapan ve aranan şüphelilere yönelik "şafak" operasyonu düzenlendi.

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