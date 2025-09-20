Edirne'de Su Kesintileri: Belediye Barajlardaki Kritik Seviye

Edirne Belediyesi, barajlardaki su seviyesinin kritik düzeye inmesi nedeniyle bazı bölgelerde su kesintileri yaşandığını ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 15:42
Edirne Belediyesi'nden açıklama

Edirne Belediyesi, barajlardaki su seviyesinin kritik düzeye inmesi nedeniyle kent genelinde bazı bölgelerde su kesintileri yaşandığını açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, ilin uzun süredir kurak bir dönem geçirdiği ve bu durumun şehir merkezindeki depolara yansıdığı belirtildi.

"İlimizde yaşanan uzun süreli kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyeleri kritik düzeye inmiş, bu durum şehir merkezindeki depolarımızda da seviye düşüşüne yol açmıştır. Bu nedenle son günlerde bazı bölgelerimizde su kesintileri yaşanmaktadır. Belediyemiz, vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek için ekipleriyle gece gündüz sahada çalışmakta, hattaki arızalara anında müdahale etmektedir. Kesintilerin mümkün olan en kısa sürede sona ermesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. Bu süreçte hemşehrilerimizin gösterdiği sabır ve anlayışa teşekkür ediyor, gelişmeleri düzenli olarak kamuoyuyla paylaşacağımızı belirtmek istiyoruz."

Belediye, kesintilerin sona ermesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilmesi için ekiplerin sahada 7/24 görev yaptığını bildirdi. Kamuoyuna gelişmelerin düzenli olarak paylaşılacağı duyuruldu.

