Edirne'de su krizi: Filiz Gencan'dan apartmanlara depo uyarısı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kuraklık ve su kesintilerine karşı apartman yönetimlerine depo alma ve düzenli temizlik çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 17:59
Edirne'de su krizi: Filiz Gencan'dan apartmanlara depo uyarısı

Edirne'de su kesintileri ve çözüm çağrısı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, su kesintilerinden etkilenmemek için apartman yönetimlerine su deposu bulundurmaları çağrısında bulundu. Gencan, ekiplerin sorunu çözmek için aralıksız çalıştığını belirtti.

Depo ihtiyacı ve temizlik vurgusu

Gencan, depoları olan apartman ve sitelere tankerlerle takviye yapıldığını, deposu olmayanların ise süreçte sıkıntı yaşadığını söyledi. Çeşmelerden çamurlu su akmasının bazı apartman ve sitelerin depolarından kaynaklandığını ifade ederek, depoların temizliğinin hassasiyetle yapılması gerektiğini kaydetti.

Gencan şu değerlendirmeyi paylaştı: “Ben de gerçekten bu süreçte vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyet için çok çok üzgünüm.” Ayrıca, “Bazı depo kapasiteleri çok düşük. Kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşanacak, yaşanmaya devam edecek.” uyarısında bulundu.

Alınacak önlemler ve çağrı

Belediye başkanı, apartman yönetimlerine hem depo kapasitelerini artırmaları hem de depo temizliklerini düzenli yaptırmaları, deposu olmayanların depo almaları yönünde tavsiyede bulundu. Gencan, su konusunda vatandaşlardan tasarruf konusunda ciddi hassasiyet beklediklerini de ekledi.

Gencan, yapılan destekler nedeniyle Vali Yunus Sezer, DSİ Genel Müdürü ve Bölge Müdürüne teşekkür etti. Ayrıca, su sorununu çözdükten sonra şehirde bazı radikal kararlar almak zorunda kalacaklarını belirtti: “Su krizi her geçen gün büyüyerek devam edecek. Biz üzerimize düşen vazifelerimizi sonuna kadar yerine getireceğiz.”

Altyapı çalışmaları ve denetim

Başkan, en çok su kaybı yaşanan yerlerde altyapı çalışmalarının başlatıldığını ve bu çalışmaların hızlı şekilde tamamlanacağını vurguladı. Su kayıplarının önüne geçmek için kaçak kullanımlara karşı daha hassas denetim ve işlemler gerçekleştirileceği bildirildi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, su kesintilerinden etkilenmemek adına apartman yönetimlerine...

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, su kesintilerinden etkilenmemek adına apartman yönetimlerine su deposu almalarını tavsiye etti.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar'da 'İzlemek Yetmez' etkinliği sürüyor: Gazze için bağış ve canlı bağlantılar
2
Bursa Nilüfer'de İşletme Müdürüne Silahlı Saldırı: E.Ç. Ağır Yaralandı
3
Çorum'da Beyaz Baston Zinciri Farkındalık Yürüyüşü: Ulaşım Sorunlarına Vurgu
4
Adana'da ters yönde giden sürücüye 46 bin 621 lira ceza
5
Kahramanmaraş'ta tünelde tıra çarpan SUV: 1 ölü, 4 yaralı
6
Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
7
Mersin'de Akbelen Bulvarı'nda Kaza: 33 AZT 094 Plakalı Otomobil Direklere Çarptı, Sürücü Yaralandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor