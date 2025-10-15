Edirne'de su krizi: Filiz Gencan'dan apartmanlara depo uyarısı

Edirne'de su kesintileri ve çözüm çağrısı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, su kesintilerinden etkilenmemek için apartman yönetimlerine su deposu bulundurmaları çağrısında bulundu. Gencan, ekiplerin sorunu çözmek için aralıksız çalıştığını belirtti.

Depo ihtiyacı ve temizlik vurgusu

Gencan, depoları olan apartman ve sitelere tankerlerle takviye yapıldığını, deposu olmayanların ise süreçte sıkıntı yaşadığını söyledi. Çeşmelerden çamurlu su akmasının bazı apartman ve sitelerin depolarından kaynaklandığını ifade ederek, depoların temizliğinin hassasiyetle yapılması gerektiğini kaydetti.

Gencan şu değerlendirmeyi paylaştı: “Ben de gerçekten bu süreçte vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyet için çok çok üzgünüm.” Ayrıca, “Bazı depo kapasiteleri çok düşük. Kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşanacak, yaşanmaya devam edecek.” uyarısında bulundu.

Alınacak önlemler ve çağrı

Belediye başkanı, apartman yönetimlerine hem depo kapasitelerini artırmaları hem de depo temizliklerini düzenli yaptırmaları, deposu olmayanların depo almaları yönünde tavsiyede bulundu. Gencan, su konusunda vatandaşlardan tasarruf konusunda ciddi hassasiyet beklediklerini de ekledi.

Gencan, yapılan destekler nedeniyle Vali Yunus Sezer, DSİ Genel Müdürü ve Bölge Müdürüne teşekkür etti. Ayrıca, su sorununu çözdükten sonra şehirde bazı radikal kararlar almak zorunda kalacaklarını belirtti: “Su krizi her geçen gün büyüyerek devam edecek. Biz üzerimize düşen vazifelerimizi sonuna kadar yerine getireceğiz.”

Altyapı çalışmaları ve denetim

Başkan, en çok su kaybı yaşanan yerlerde altyapı çalışmalarının başlatıldığını ve bu çalışmaların hızlı şekilde tamamlanacağını vurguladı. Su kayıplarının önüne geçmek için kaçak kullanımlara karşı daha hassas denetim ve işlemler gerçekleştirileceği bildirildi.

