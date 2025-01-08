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Edirne'de Suç Oranları Düşüş Gösterdi

Edirne'de emniyetin etkin çalışmalarıyla suç oranlarında önemli bir düşüş yaşandı. Emniyet Müdürü Karaburun detayları açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 23:13
Edirne'de Suç Oranları Düşüş Gösterdi

Edirne'de Suç Oranlarında Önemli Düşüş

Edirne'de suç oranlarının düşmesi, kentteki güvenlik çalışmalarının meyvesini vermeye başladığını gösteriyor. Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, şehirde huzur ve güvenliği her noktada daha ileri taşıyacaklarını vurguladı.

Bekçi Devriyeleri ve Hızlı Müdahale

Karaburun, Cumhuriyet Polis Merkezi'nde bekçilerin görev yerlerine uğurlanmasına katıldı. 100'den fazla bekçinin Edirne ve ilçelerinde görev yaptığını belirten Karaburun, bu bekçilerin mahallelerde özveriyle çalıştığını dile getirdi. Suç olaylarına hızlı müdahale ve önleyici hizmetlerde bekçilerin etkin rol oynadığını vurguladı.

Önemli İstatistikler

Karaburun, geçen yıl Emniyet'in sorgu sayısını %75 artırdığını aktararak, "Bu sayede aranan kişi sayısı Edirne'de çok cüzi rakamlara düştü" ifadelerini kullandı. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda %42, evden hırsızlıkta ise %67, iş yerinden hırsızlıkta %60 oranında düşüş sağlandığını açıkladı.

Güvenliğin Artırılması

Polis ve bekçilerin her şartta halkın huzuru için sahada olduğunu belirten Karaburun, bekçi ve devriye sayılarının artırılacağını sözlerine ekledi. "Halkımız bekçi düdüğünü daha sık ve gür şekilde duyacak" dedi.

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